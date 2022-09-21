«الكويتية»: تسلُّم 3 طائرات إيرباص خلال 3 أسابيع

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تَسلُّم عدد 3 طائرات جديدة من نوع ايرباص خلال 3 أسابيع، حيث ستصل طائرتا ايرباص A330-800 إلى الكويت يوم 28 سبتمبر 2022، أما طائرة ايرباص A320neo فستصل في منتصف أكتوبر المقبل.

وبهذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس/ معن رزوقي بأن استلام الطائرات الجديدة يأتي ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية لتطوير وتحديث الاسطول بالكامل وضم طائرات متنوعة تمتلك أحدث التكنولوجيا والتقنيات التي تتواكب مع أفضل المعايير العالمية، لافتاً إلى أن ذلك يعد استكمالاً لاستلام سلسلة طائرات من نوع ايرباص توالياً بمختلف الطرازات A330 و A320 تم التعاقد عليها مع شركة ايرباص، والتي من شأنها أن تطور خدمات الخطوط الجوية الكويتية للركاب كذلك ضمن الخطة العامة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة والمتفق عليها ليصبح أسطول الخطوط الجوية الكويتية من أحدث الاساطيل في المنطقة. وأضاف رزوقي أن وصول الطائرات الجديدة سيسهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الشركة في توسيع شبكة خطوطها على المديين القصير والمتوسط حول العالم والوصول للأهداف المرجوة الامر الذي سيعزز من نمو عمليات التشغيل بالكامل والارتقاء والتطور بالطائر الازرق لآفاق رحبة، مبيناً أن الطائرات الجديدة تمتلك عدداً من المميزات يأتي في مقدمتها تقليل تكلفة واستهلاك الوقود كما أنها صنعت خصيصاً لتكون صديقة للبيئة، علاوة على ذلك فإنها تمنح العميل تجربة سفر مريحة وشيقة على طائرات حديثة الطراز تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع. واختتم رزوقي تصريحه قائلاً: «يأتي وصول طائرات ايرباص تزامناً مع تحسين وتطوير كافة المنظومة في جميع دوائر الشركة، فدأبت الخطوط الجوية الكويتية على الاهتمام البالغ بالوصول إلى أفضل مستويات التحوّل الرقمي وتطويره بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل الجوي التجاري».

