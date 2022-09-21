«الوطني» يدعم حملة الهلال الأحمر.. «تبرع لتعليمهم»

مال وأعمال

التزاماً من بنك الكويت الوطني تجاه تنمية المجتمع وإيماناً منه بأن التعليم حق للجميع، قدَّم البنك دعمه لحملة جمعية الهلال الأحمر الكويتي التعليمية. وتتيح هذه الحملة على الموقع الالكتروني للجمعية للمتبرعين اختيار المرحلة الدراسية من ابتدائية أو ثانوية او ذوي احتياجات خاصة أو جامعية.

ويهدف دعم البنك لهذه الحملة لجمع التبرعات وتسديد المصاريف الدراسية للجامعيين المتعثرين عن سداد تكاليف الدراسة وذلك للعام الدراسي 2022/2023 . وتمثل هذه الرعاية أحد جوانب المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني والتي تُعد الركيزة الأساسية لاستراتيجية البنك من أجل تعزيز الاستدامة وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك والجمعية والمستمرة على مدار سنوات.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر «إن رعاية بنك الكويت الوطني لحملة تبرع لتعليمهم تأتي في إطار مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه قطاع التعليم الذي يُعد الاستثمار فيه أساساً لتطور وتنمية المجتمعات، حيث يضع البنك التعليم في مقدمة مسؤولياته تجاه تنمية المجتمع وذلك لإيماننا الراسخ بأنه يمثل الأساس لمستقبل واعد لوطننا الكويت». وأضاف الباقر «نلتزم في بنك الكويت الوطني بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية وتقديم يد العون لمن هم في حاجة إلى المساعدة وذلك في إطار مسؤولياتنا تجاه المجتمع والتي نهدف من خلالها إلى ترسيخ أسس التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة 2035». وأكد الباقر أن تطوير التعليم وتمكين الشباب تُعد محاور رئيسية في استراتيجية بنك الكويت الوطني من أجل تعزيز الاستدامة والتي شهدت مساهمات متنامية على مدار السنوات الماضية. من جانبه قال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي «سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع بنك الكويت الوطني ومساهماته في هذا المشروع الإنساني الذي يُعنى بتوفير الدعم اللازم للطلاب الأكثر احتياجاً». وأضاف «تمثل الحملة مشروعاً تنموياً بامتياز حيث يسهم في خفض مستويات الأمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل بما يجعلهم قادرين على إعانة عائلاتهم في المستقبل الأمر الذي يساعد في القضاء على الفقر ومحو أضراره السلبية على المجتمع».

