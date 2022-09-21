هندي ثاني أغنى رجل في العالم لمدة 15 دقيقة فقط

مال وأعمال

قفز رجل الأعمال الهندي، غوتام أداني، إلى المرتبة الثانية في قائمة أغنى أغنياء العالم ليأخذ بذلك مكان مؤسس مجموعة أمازون، جيف بيزوس، لكن ذلك لم يدم سوى «15 دقيقة فقط».

ولمدة ربع ساعة، احتل رجل الأعمال الهندي البالغ من العمر 60 عاما، المرتبة الثانية في قائمة أثرياء العالم، بصافي ثروة تقدر بـ 155.4 مليار دولار، وفقا لقائمة «فوربس لأغنياء العالم».

وفي بداية العام كان أداني يحتل المركز الرابع عشر في قائمة أغنياء العالمي، لكنه استفاد من الصعود السريع بعد أن ارتفعت قيمة أسهم شركته «أداني إنتربرايسس» إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع وصل لنحو ألف في المئة منذ عام 2020، وفقا لوكالة «بلومبرغ».

وبزيادة قدرها 5 مليارات دولار في صافي ثروته، تقدم الملياردير الهندي على الفرنسي، برنارد أرنو، الذي تبلغ ثروته 155.2 مليار دولار، وجيف بيزوس، الذي تبلغ ثروته 149.7 مليار دولار، وفقا لـ«التايمز».

وخلال ربع ساعة فقط، تراجع ترتيب أداني في قائمة أغنياء العالم ليحتل المركز الثالث، بثروة تقدر بـ 152.2 مليار دولار، لكنه مازال متفوقا على بيزوس، وفقا لـ«فوربس».

وتشير تقارير إعلامية هندية إلى أن «أداني أضاف أكثر من 70 مليار دولار إلى ثروته خلال عام 2022»، وذلك بفضل ارتفاع القيمة السوقية للعديد من شركاته المتنوعة، والتي تعمل في مجالات «التعدين والموانئ والنفط والغاز وتوليد الطاقة».

وكان أداني، قد ترك دراسته ليجرب حظه في مجال الماس في مومباي في أوائل الثمانينيات قبل أن يتجه إلى تجارة الفحم والموانئ.

وتوسعت مجموعته منذ ذلك الحين لتشمل كل شيء من المطارات إلى مراكز البيانات وصناعة الأسمنت ووسائل الإعلام والطاقة النظيفة، وفقا لـ«بلومبرغ».

وأصبح أداني مليونيرا في سن العشرين، ومنذ عام 2014، ارتفعت ثروته من حوالي 8 مليارات دولار إلى 152.2 مليار دولار اليوم.

ويمتلك أداني كبرى شركات تشغيل الموانئ والمطارات في الهند، بالإضافة لأكبر شركة لتوزيع الغاز ومناجم الفحم في البلاد.

