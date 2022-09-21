أغلى شقة في أميركا بـ 250 مليون دولار

مال وأعمال

أدرجت شركة «سيرهانت» العقارية أغلى شقة في نيويورك بقيمة 250 مليون دولار، لتصبح أغلى شقة سكنية في الولايات المتحدة حالياً، وقد تكون الصفقة العقارية الأغلى في البلاد في حال إتمامها بالسعر نفسه. وأشارت الشركة إلى أن شقة البنتهاوس تقع في برج سنترال بارك في منطقة منهاتن الشهيرة في نيويورك، ويبلغ ارتفاع البرج 1550 قدماً، وتمتد الشقة من الطوابق 129 إلى 131 وتضم أكثر من 17500 قدم مربعة من المساحات الداخلية، وشرفات توفر أكثر من 1400 قدم مربعة من المساحات الخارجية. ويقع برج سنترال بارك في منهاتن في شارع 217 غرب شارع 57 أو في ما يعرف باسم شارع المليارديرات، وتحتوي شقة البنتهاوس المعروضة للبيع على 7 غرف نوم و11 حماماً وسقوف بارتفاع يصل إلى 27 قدماً، في وقت قالت «إكستل» الشركة المطورة للشقة إن البنتهاوس تلك فريدة من نوعها عالمياً. تم تصميم البرج من قبل شركة «إدريان سميث + غوردون غيل» للهندسة المعمارية، ويحتوي البرج على 179 شقة سكنية، وتم عرضها للبيع من قبل «رايان سيرهانت» للسمسرة العقارية.