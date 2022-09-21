كرم لـ«النهار»: المرأة الكويتية قادرة على القيادة والتطوير وتحقيق النجاحات في جميع المجالات

النهار Plus

أكدت الكاتبة ومدرب مهارات الحياة خديجة كرم أن بزنس تطوير الذات يعد ركيزة رئيسية لتحفيز أصحاب الأعمال لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية وزيادة الشغف لديهم بأهمية المشروعات التي يقومون بها.

ولفتت كرم في حوار أجرته «النهار» أهمية الحلول التي يتم طرحها في ورش العمل الخاصة بتطوير الذات لدفع الشباب نحو الإنجاز والتطوير.

وبينت أن هناك الكثير من التحديات الرئيسة التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأسها الدعم المجتمعي والمتمثل في الأسرة أو المحيطين بصاحب المشروع من دائرة العلاقات العامة الخاصة به، ما يجعل المبادر مصاحباً بالإحباط ومن هنا تأتي محفزات جلسات تطوير الذات لوضع حلول للمشكلات التي تواجه البزنس.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام المتنوعة والانستغرام وتويتر والفيس بوك من بين الوسائل التي تسهم في تحقيق النجاحات لأصحاب المشروعات الذين فقدوا الكثير من العملاء بعد جائحة كورونا.

واستدركت بالقول : هناك الكثير من المبادرين يأتون إلى ورش العمل للتعرف على حلول لمشكلاتهم بشكل يتوافق والرؤية الواقعية والعملية لمشروعاتهم ومعطيات بيئة الأعمال التي تتواجد بها.

وبيّنت كرم أن الكثير من التحديات الرئيسة التي يتم طرحها، يعالجها تطوير الذات بفكر متجدد ومختلف، مبينة أن الدعم المجتمعي الغائب عن بعض المبادرين أحد الأسباب الرئيسة وراء لجوئهم إلى الغلق والعزوف عن طموحاتهم.

وعي مجتمعي

وفيما يتعلق بالوعي المجتمعي حول أهمية تطوير الذات في مجال البزنس بشكل عام، لفتت كرم أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل السيدات والرجال على حد سواء بحضور ورش العمل الخاصة بتطوير الذات، والتي زادت أهميتها بعد جائحة كورونا، بل إن تلك الورش باتت متخصصة، فمنها ما هو خاص بالأسرة أو العمل أو المشكلات التي يعانيها الأفراد في جميع الفئات العمرية.

وبينت أنه لا فرق بين المرأة والرجل عند الحديث عن التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الدعم المجتمعي ضرورة متزايدة لتحفيز أصحاب المشاريع.

وقالت كرم : لا أتفق على ادعاءات أن المرأة الكويتية ليست قادرة على القيادة وتحقيق النجاحات في مجال عملها، مستدلة على ذلك بوصول المرأة الكويتية للعديد من المناصب القيادية وتحقيق الكثير من النجاحات في مجال عملها.

أقلية لم تحصل على حقوقها

وأشارت إلى أن المرأة الكويتية حصلت على حقها في مجال البزنس ولكن هناك أقلية لم تحصل على هذا الحق، إلا أن معظم السيدات يمكنهن فتح البزنس الخاص بهن بيسر وسهولة.

واستدركت كرم بالقول ان الأسرة الكويتية باتت مدركة لأهمية عمل المرأة ودعمها في مختلف القطاعات، وكذلك الأهمية الكبيرة لعملها كمبادرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن الفرق بين تطوير الذات والطبيب النفسي، أشارت كرم أن مدرب تطوير الذات في العادة ما يقوم بوضع الحلول على أصحاب المشكلة من واقع سرد تجربتهم، أما الطبيب النفسي فيقوم بكتابة العلاج والأدوية للمرضى من خلال الكشف عن الحالة ويستخدم الأدوية والعقاقير لعلاج الحالة التي يعانيها المريض.

ولفتت الى أن علم تطوير الذات يشهد إقبالاً من الرجل والمرأة على حد سواء، كما أنه يشهد الكثير من التطورات على المستوى العالمي، من حيث الحلول المطروحة.

وبينت كرم أن المرأة الكويتية قادرة على تحقيق النجاح في عملها من خلال اتباع وسائل غير تقليدية تمكنها من وضع الحلول البناءة في العمل.

ولفتت كرم إلى أن المرأة الكويتية قادرة على التحدي وتحقيق الذات في العديد من المجالات على الرغم من التحديات التي تواجهها.

وبينت أن تلك التحديات لم تؤثر بشكل كبير على وضع المرأة الكويتية والبزنس النسائي عموماً، لافتة الى أن المرأة الكويتية لديها القدرة بشكل كبير على تحقيق الانجاز والابداع والابتكار في العديد من المجالات.

وحول الدعم المطلوب للمرأة الكويتية، قالت كرم الدعم المطلوب يتمثل في البيئة الداعمة من ناحية وعدم التقليل من العمل الذي تقوم به. وأشارت إلى أن المرأة قادرة على الإبداع وتحقيق النجاحات وتولي المناصب القيادية رغم الأعباء التي تواجهها في الاهتمام بأسرتها ومحيطها المجتمعي.

وبينت أن المرأة تحتاج إلى الدعم والتمكين المجتمعي والعمل على تسهيل الإجراءات وتيسيرها بحيث تتمكن من الدخول في مجال الأعمال والمنافسة فيه.

وقالت إن المرأة أخذت حقها في مجال العمل والمشاريع وأثبتت وجودها في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن نجاحات المرأة تأتي في ظل رعايتها لبيتها وأولادها.

ولفتت كرم أن هناك الكثير من المشروعات حققت نجاحات برغم التحديات بفضل ثقة أصحابها بأنفسهم وإيمانهم بقدرتهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيس المشروع.

