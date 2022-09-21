هدى حسين تشارك في «عودة خالتي» لرمضان 2023

النهار Plus

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كشفت هدى حسين عن مسلسلها الجديد عودة خالتي الذي تشارك في بطولته وسوف يعرض خلال شهر رمضان 2023، وكشفت الفنانة الكبيرة عن بعض الصور الخاصة من كواليس العمل الذي انطلق تصويره بقيادة المخرج محمد جمعة الذي أعاد نشر بعض الصور على خاصية الاستوري عبر حسابه على انستغرام للتأكيد على عرض العمل في شهر رمضان 2023، حيث أن العمل الذي كان يحمل اسم بطن الحوت وتتعاون فيه الفنانة هدى حسين مع الفنان أحمد الجسمي قد تم تأجيله.

مسلسل عودة خالتي لم يتم الكشف حتى الآن عن النجوم الذين سوف يشاركون في بطولته حيث اكتفت هدى حسين بنشر أكثر من صورة في الكواليس والتعليق عليها فكتبت: مسلسل (عودة خالتي) للمخرج الرائع محمد جمعة، كما أثار اسم المسلسل ردود فعل من قبل الجمهور الذي يتوقع أن العمل سيحمل طابعاً كوميدياً تكسر به الفنانة هدى حسين حاجز الأعمال التي سيطر عليها الغموض والجريمة، وقد تلقت الفنانة الكبيرة العديد من رسائل التهنئة من زملائها في الوسط الفني على العمل الجديد الذي يأتي بعد النجاح الذي حققته في مسلسل ست الحسن وأيضا مسلسل من شارع الهرم إلى، الذي لاقى ردود فعل واسعة.

