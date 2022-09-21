إيمي سمير غانم.. بـ«إطلالة صيفية أنيقة»

النهار Plus

بعد ما يزيد عن 15 شهرًا من «الحداد» والانقطاع شبه الكامل عن التواصل مع جمهورها ومتابعيها، والاكتفاء بالظهور في مناسبات قليلة وطلب الدعاء لوالديها، عادت الفنانة إيمي سمير غانم، للظهور مرة ثانية، بنشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

«إيمي» ظهرت بملابس مريحة وألوان مبهجة أثناء تواجدها على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وهو ظهور اعتبره البعض من جمهورها بمثابة محاولة للخروج من عزلتها وحالة الحداد والحزن التي عاشتها لفترة طويلة منذ وفاة والديها، حيث تفاعل عدد كبير من الجمهور مع ظهورها وإطلالتها. والتزمت «إيمي» في ظهورها الأخير بـ«إطلالة صيفية أنيقة» حيث ارتدت كاش مايوه طويل بأكمام مكشوفة و اتسم بأنه مزج بين مجموعة من الألوان التي تتناسب مع الأجواء الصيفية، وانتعلت حذاء صيفياً باللون الأبيض، مع حقيبة يد متوسطة الحجم تميزت بأنها مصنوعة من الخوص، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.

ودخلت «إيمي» في حالة من الحزن الشديد على مدار العام الماضي بلغت أكثر من 15 شهرا بعد رحيل والدها الفنان الكوميدي سمير غانم في مايو 2021 ولحقت به والدتها دلال عبدالعزيز في أغسطس 2021، ولم تستطع الفنانة الشابة لفترة طويلة الخروج من حالة الحزن والحداد بعد وفاتهما، فضلًا عن ابتعادها خلال الفترة الماضية من المشاركة في الأعمال السينمائية والدرامية.

وطوال الأشهر الماضية، حرصت «إيمي» على مشاركة صور والديها والدعاء لهما من خلال حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتعبير عن افتقادها الشديد لهما، فلم تترك مناسبة إلا ونشرت صوراً مختلفة تجمعهما، مطالبة جمهورها بضرورة الدعاء لهما.

