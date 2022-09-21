السينما السورية تحصد جوائز عن «غيوم داكنة» و«الظهر إلى الجدار»

النهار Plus

اختتم المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون دورته الحادية عشرة والتي انطلقت في الفترة 14- 17 سبتمبر 2022 وقد حصد الفنان السوري أيمن زيدان جائزة الإبداع عن فيلم «غيوم داكنة» وهو من إخراجه وقام بكتابته بالشراكة مع ياسمين أبو فخر، كما حصل أيضاً فيلم «الظهر إلى الجدار» على جائزة الإبداع، وهو من إخراج أوس محمد وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

«غيوم داكنة»

تبدأ أحداث فيلم «غيوم داكنة» من قرار بطل الفيلم الدكتور أحمد الذي يؤدي دوره الفنان وائل رمضان العودة إلى مدينته المدمرة جراء الحرب بعد غياب طويل في فرنسا لينهي أيامه الأخيرة فيها بعد اكتشاف إصابته بالسرطان حيث تتفجر مع عودته حكايات هذه المدينة الموجوعة والتي أرخت عليها الحرب بظلالها وأثقلت مصائر من عاشوا السنوات القاسية فيها.

ويشارك في بطولة الفيلم لينا حوارنة ورامز عطا الله ولمى بدور وحازم زيدان ونور علي بالاشتراك مع محمد حداقي وضيف الفيلم جود سعيد والطفل ديفيد مهاد الراعي وتمثيل كل من علاء قاسم ومازن عباس ومحمد زرزور وغالب زيدان. وكان الفيلم قد حصد سابقاً «جائزة القدس للإنجاز الفني» في الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط بدورته الـ 36 عام 2020 .

«الظهر إلى الجدار»

تدور أحداث فيلم «الظهر إلى الجدار» حول حكاية قصي الدكتور الجامعي في كلية الإعلام الذي يجسد دوره الفنان عبد المنعم عمايري والذي تتغير حياته بعد معرفته أن صديقه المقرب أيام الدراسة والذي انقطعت أخباره منذ سنوات وقع في مشكلة كبيرة ويعاني من ضغوط نفسية كثيرة فيحاول مساعدته ومعرفة حقيقة ما جرى فعلاً. يذكر أن الفيلم سيناريو وإخراج أوس محمد بالتعاون الفني مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد ويشارك في التمثيل إلى جانب عبد المنعم عمايري كل من الفنانين علي صطوف-أحمد الأحمد ولين غرة والفرزدق ديوب وحمادة سليم ورامي أحمر وأكثم حمادة وسارة بركة وضيوف الشرف فايز قزق وفيلدا سمور ومحمد قنوع وعبد الرحمن قويدر.

