مروة عبد المنعم: أنا «براند» في المسرح.. و«حظي قليل» في الدراما

النهار Plus

«لم أتعرض إلى الظلم»، قليلون من يمتلكون الشجاعة للاعتراف بأن أطراف أخرى هي السبب في عدم ظهورهم الكافي، والفنانة مروة عبد المنعم، واحدة من الذين يؤمنون أن مسيرتهم الفنية لم تتأثر بالظلم بقدر ما كان الحظ السيئ – على حد تعبيرها – هو السبب الرئيسي في تراجعها فنيًا في وقت من الأوقات، ورغم هذا التراجع لا تزال «مروة» تحظى بالتواجد في الوسط الفني. «مروة»، مقابل «التراجع دارميًا» الذي تحدثت عنه، كشفت أنها في المقابل عملت خلال السنوات الماضية على أن تصنع لنفسها «براند» في المسرح، عن طريق المشاركة في دورات تدريبية والحصول على «كورسات» مكثفة في التمثيل، إلى جانب حضورها على الـ«سوشيال ميديا» عن طريق الفيديوهات القصيرة التي تقدمها مع ابنتها الصغرى. «مروة» نفت أن تكون الفيديوهات التي تظهر خلالها مع ابنتها هدفها الربح المادي، مؤكدة أنها تأتي تحت بند «الترفيه»، لاسيما وأن ابنتها «حور» التي تشاركها الفيديوهات، لديها موهبة التمثيل، لكنها تخشى عليها من الدخول لمجال الفن. وعن طبيعة علاقتها بأسرتها، والأدوار الفنية التي لا تزال تحلم بتقديمها، والأسباب التي توقفت بسببها عن تقديم برنامجها «بنات وولاد»، ورغبتها في تقديم «الفوازير» والمشاركة في عمل استعراضي.. وأمور أخرى، كان الحوار التالي:

? في البداية.. هل أزعجتك عدم مشاركتك في سباق «رمضان 2022» الدرامي بعد خروج مسلسل «عالم تاني»؟

? «عالم تاني» مسلسل إنساني أحببت فكرته والسيناريو مكتوب بشكل جميل، كما أنه يشهد عودتي إلى الدراما بعد غياب استمر عدة سنوات، وأشعر أنه سيمس الجمهور بشكل كبير، هذا إلى جانب أنه يعتبر التعاون الأول لي مع المخرج عبد العزيز حشاد.

أما فيما يتعلق بعدم عرضه في موسم «رمضان» الدرامي، فبشكل عام اعتدت ألا أهتم بفكرة «العرض في رمضان» لأن العرض خارج الموسم الدرامي المعتاد اتضح أنه أفضل من العرض في رمضان، لا سيما وأنه يتيح فرصة لمشاهدة العمل بشكل أفضل.

هل يمكن أن تذكرين لنا طبيعة الدور الذي تقديمنه في سياق المسلسل؟

أقدم دور امرأة كفيفة لديها طفلان، كما أنها تمتلك قدرة تجعلها قادرة على أن تعرف وتشعر بما يدور حولها، والرسالة هنا أنه «ليس كل أعمى لا يرى، فهناك حاسة اسمها البصيرة يتعرف من خلالها الأعمى على ما يدور حوله أكثر من أصحاب النظر»، وأريد أن أشير هنا إلى أن اختياري لأي دور أقدمه يكون نابعاً من إحساسي به أثناء القراءة، لكن لو عرض عليّ دور كبير أو بطولة لن أقدمه طالما لم أشهر به.

? كانت لك تجربة تقديم برنامج «بنات وولاد» وحققت نجاحاً كبيراً، ما السر وراء توقف تقديم موسم جديد للبرنامج؟

? قدمت البرنامج لمدة عامين على قناة النهار، ومؤخرا حدثت تغييرات في إدارة القناة وأجرى المسؤولون الجدد تعديلات على كل البرامج الموجودة في القناة، وكان من بينها قرار توقف برنامج «بنات وولاد».

?في إطار الحديث عن «برامج الأطفال»، ما رأيك في تصريحات شركة «والت ديزني» حول نوعية الأعمال التي ستطرحها خلال الفترة المقبلة؟

? أنا كأم شعرت بالاستياء مما صرحت به مؤسسة «والت ديزني»، و«ربنا يستر على ولادنا»، ومن جانبي كل ما سأفعله هو إبعاد أبنائي عن مشاهدة أعمال «والت ديزني»، لكن في الواقع نحن دخلنا في مرحلة خطر جدًا في حياتنا.

? هناك من يرى أن «مروة» التي بدأت رحلتها الفنية بحماس وتألق تراجعت في الفترة الأخيرة، هل تتفقين مع هذا الرأي؟

? تراجع خطواتي ليس له سبب معين فقد يحدث وفنانين تتراجع خطواتهم لأسباب معينة، وفي المقابل حاول أن أصنع لنفسي «براند» في المسرح، إلى جانب تنمية موهبتي من خلال المشاركة والحصول على كورسات وتدريبات في التمثيل، كما قدمت ورش تمثيل للأطفال، وذلك حتى أعودة مرة ثانية وأتواجد بشكل كبير.

? بالحديث عن المسرح، هل هناك إقبال جماهيري على مسرحية«الجميلة والوحش»، وهل تتفقين مع الرأي القائل بأن «المسرح فقد رونقه»؟

? المسرح «أبو الفنون» ولازال له جمهوره، أما بالنسبة لمسرحية «الجميلة والوحش» فهناك إقبال جماهيري كبير رغم الظروف والغلاء والوضع الصعب، لكن هناك إقبال وهذا يدل على نجاحها، خاصة أنها مسرحية تناسب جميع أفراد الأسرة.

? ألا ترين أنكِ تعرضتِ للظلم الفني مقارنة بأبناء جيلك من الفنانين؟

? لم أتعرض للظلم بشكل مادي ملموس، لكن أستطيع أن أقول إنها مسألة حظ، أنا حظي قليل، قد يكون السبب أنني لست اجتماعية بما يكفي في الوسط الفني، ولا أملك التواصل فكرة التواصل بشكل عام.

? ما سبب تأجيل عرض الجزء السادس من «يوميات زوجة مفروسة»؟

? هذا المسلسل أحبه وأعتبره محطة مهمة في مشواري الفني، ولا أعرف سبب تأجيل عرضه، لكني أعتقد أنه سيحقق نجاح كبير استكمالا لنجاح الأجزاء السابقة، ودوري في الجزء الجديد كما هو صحيفة وصديقه البطلة داليا البحيري، والمفاجأة في دوري سوف تعرض في الجزء السادس.

? برأيكِ.. هل وجود منصات إلكترونية أفاد الدراما أم كان سببًا في الإضرار بها؟

? المنصات الإلكترونية أفادت الدراما بشكل كبير وهناك زيادة في عدد الأعمال الدرامية فكرة العشر حلقات جعلت الإنتاج يزيد والعمل تتم مشاهدته بنسب عالية، غير أنها في المقابل تسببت في الإضرار بالسينما، وهذا الضرر يتضح من تراجع معدلات الإقبال على دور العرض، وأي فيلم أصبح بعرض لفترة قصيرة، لأن الجمهور ينتظر عرضه على المنصات.

? بعيدًا عن الفن، هل فكرة تقديمك لفيديوهات مع ابنتك حور هل من باب التسلية أم الشهرة؟

? أنا فنانة والجمهور يعرفني منذ سنوات أقصد أنى مشهورة بعض الشيء، والهدف من الفيديوهات هو التسلية ودعم موهبة ابنتي الفنية، بجانب أن هناك هاشتاج عن التربية يظهر من خلال فيديوهات تجمعني بابنتي لإظهار الفرق بين التربية قديما والآن.

?وهل لدى أي من أبنائك موهبة فنية؟

? ابني يحيى يميل لفكرة العمل كمخرج مثل والده المخرج حسام الشاذلي، أما ابنتي «حور» فلديها ميول تمثيل.

? بصراحة.. هل كان لكِ دور في منع «حور» و«يحيى» من الدخول لمجال الفن في سن صغيرة؟

? لم أمنع أي منهما من الدخول لمجال الفن،ابنتي لديها موهبة التمثيل، لكنى أخشى عليها من المهنة لأنها صعبة ومرعبة، ولابد أن يكون لديها توازن نفسي للتعامل مع المهنة.

? ما الذي تحلمين بتقديمه خلال الفترة المقبلة؟

? أتمنى أن أقدم عملاً استعراضياً (فوازير)، لأن الاستعراض يستهويني، ولو سأقدم فوازير ستكون مع ابنتي.

? من بين مشاركاتك الفنية الكثيرة، هل هناك دور يعتبر الأقرب إلى قلبك؟

? لا أسميها أدوار، لكنها محطات أثرت في حياتي المحطة الأولى كانت من خلال مسلسل «الرقص على سلالم متحركة» هو أول عمل يعرفني على الجمهور من خلال شخصية «دينا طحن».

