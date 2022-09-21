المذيعة آمال فهمي.. سيدة «الناصية»

النهار Plus

«هنا القاهرة»، النداء الأول الذي أعلن به عن ميلاد الإذاعة المصرية في 31 مايو من العام 1934، وقتها كانت الطفلة آمال فهمي، تقفز عتبة عامها الثامن، وهي من مواليد القاهرة، 1926، ولم يكن يمكن لأي أحد أن ترتبط «آمال» بالإذاعة المصرية، ليس هذا فحسب، بل تصبح «ملكة الكلام» وراء الميكرفون، وصاحبة أشهر برنامج إذاعي في تاريخ الإذاعة المصرية، برنامجها الشهير «على الناصية».

سريعًا مرت السنوات على «آمال»، لتحصل على ليسانس الآداب، قسم اللغة العربية، جامعة القاهرة، وتلتحق بالعمل في البرنامج العام في الإذاعة المصرية، وحصلت على شهرة واسعة بعد أن أسهمت في إدخال الفوازير للمرة الأولى في تاريخ الإذاعة، وكذلك قدمت أول وأشهر برامجها على الإطلاق «على الناصية» الذي سبقها في تقديمه الإذاعي أحمد طاهر.

يشار هنا إلى أن دراستها للغة العربية، أسهمت في أن تدخل آمال فهمي الإذاعة من أوسع أبوابها، فاجتازت الاختبارات، وحجزت مكانها في دار الإذاعة بمقره القديم في شارع الشريفين، وذلك في عام 1951، وحفرت مكانتها منذ ذلك الحين ضمن الرائدات الأوائل للإذاعة المصرية مثل أم الإذاعيين صفية المهندس، ورفيقة دربها سامية صادق التي رحلت عن دنيانا في ديسمبر الماضي.

على الناصية

نصف قرن من الزمان، استمرت سيدة الإذاعة المصرية في تقديم برنامجها «على الناصية» وهو ما أهلها لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، باعتبارها المذيعة الوحيدة في العالم التي استمرت في تقديم برنامجها طوال هذه المدة.

صاحبة «على الناصية» التي حازت خلال مسيرتها الحافلة على العديد من الألقاب، من بينها «ملكة الكلام»، «ملكة الفوازير» و«أم الإذاعة المصرية»، تزوجت من المخرج الإذاعي والفنان الكبير محمد علوان، وحدث أن تولت رئاسة إذاعة الشرق الأوسط فأصبحت ترأس زوجها في العمل، الذي قال لها في ذلك الوقت: «أنت داخل المبنى آمال فهمي رئيس إذاعة الشرق الأوسط، أما خارجه فأنت بهانة»، ويقصد بذلك أنها ستكون زوجة فقط مثلها مثل أي زوجة مصرية في الريف أو المناطق الشعبية، وقيل إن قصة فيلم «مراتي مدير عام» مستوحاة من حكايتها مع زوجها المخرج الإذاعي والفنان محمد علوان.

«آمال» انطلقت إذاعيا من برنامج «على الناصية» الذي كان ينتظره الجميع بعد ظهر كل يوم جمعة، فشقت طريقها إلى قلوب وعقول المستمعين في مصر والعالم العربي، وقد قضت عمرا طويلا في حل مشكلات الناس وجمع التبرعات للحالات الإنسانية من خلال هذا البرنامج، حيث أسهم «على الناصية» في جمع تبرعات لمعهد القلب، كما أسهمت في إنشاء مستشفى 57357، إضافة إلى تطوير عنبر الحروق في مستشفى قصر العيني، وكذلك مستشفى أبوالريش للأطفال، كما أنه كان من أوائل البرامج التي دعت الطبيب الجراح المصري العالمي مجدى يعقوب لعمل جراحات مجانية للأطفال المصريين.

تحت سطح الأرض

وفي برنامج «على الناصية»سجلت آمال فهمي من داخل غواصة القوات البحرية على عمق 80 قدما تحت سطح الأرض، كما سجلت مع عمال مناجم «الحمراوين» بالصحراء الشرقية على عمق 200 متر تحت سطح الأرض.

وكان الجمهور يرتقب أن تلتقي «سيدة الناصية» وتسجل معه في الشوارع، وكان البرنامج قد سجل في عامه الأول مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذلك خلال تصور فيلم «حكاية حب»، حيث ظهرت آمال فهمة بشخصيتها الحقيقية، وقد غنى عبدالحليم آنذاك أغنيته الشهيرة «بحلم بيك» من كلمات مرسى جميل عزيز، وألحان منير مراد.

توالت البرامج الجماهيرية التي قدمتها آمال فهمي، فكان برنامج «في خدمتك» الذي يعتمد على استقبال شكاوى المواطنين وإذاعتها، وبرنامج «عقبال عنكم»، ثم البرنامج المعروف «هذه ليلتي» الذي كان يستضيف عددا من نجوم السياسة والفن ونجوم الغناء ورؤساء التحرير، إلى جانب «فنجان شاي»، والذي استضافت فيه شخصيات سياسية، وزعماء دول عربية منهم: أحمد بن بيلا، وهواري وبومدين، وجعفر نميري، والملك حسين.

أفضل شخصية

حصلت آمال فهمي في عام 1960 على لقب أفضل شخصية في العام، وذلك مناصفة مع الرئيس جمال عبدالناصر، وفقًا لاستفتاء أجرته مجلة «المصور» عن أفضل الشخصيات في هذا العام.

سافرت «آمال» إلى الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي لكي تسجل مع الجزائريين الذين يدافعون عن أرضهم، ودخلت وقتها الأراضي الجزائرية عن طريق تونس والتقت بالرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلا الذي كان يقيم هو ورفاقه في الجبل وقتها، كما انفردت بتسجيل حوار مع رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين عندما زار مصر.

