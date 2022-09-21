بـ «صورة وقلوب حمراء»... نيللي كريم ترد على إشاعة «طلاقها»

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«صورة وقلوب حمراء».. دليل قاطع أنهت به الفنانة نيللي كريم، الأحاديث المتداولة حول انفصالها عن زوجها لاعب الإسكواش السابق، هشام عاشور.

«نيللي» اضطرت خلال الأيام القليلة الماضية لنشر صورة – بدون مناسبة- تجمعها وزوجها «هشام»، وذلك ردًا على الإشاعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصالهما بعد أشهر قليلة من زواجهما.

«المتابعة المفقودة»، واحدة من الأسباب التي أسهمت في انتشار شائعة انفصال «نيللي وهشام»، وذلك بعدما اكتشف جمهور «نيللي» أن زوجها لا يتابع أياً من حساباتها الرسمية، وهو ما دفع البعض للحديث حول أنه ألغى متابعتها لوجود خلافات بينهما.

بعد تزايد معدلات انتشار «شائعة الانفصال»، لم تلتزم نيللي كريم الصمت إذ سارعت ونشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تجمعها بزوجها، ووضعت «نيللي» على الصورة إيموجي «قلوب حمراء».

على الجانب الآخر، من المقرر أن تجتمع نيللي كريم مع زوجها هشام عاشور لأول مرة في عمل فني من خلال مسلسل «روز وليلى» من بطولة نيللي كريم ويسرا، ويجسد «هشام» دور زوج الفنانة نيللي كريم، وذلك بعد أن خاض تجربتين في التمثيل في شهر رمضان الماضي خلال مسلسلي «أحلام سعيدة» و«يوتيرن».

يذكر هنا أن «نيللي» قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل «فاتن أمل حربي» وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحي، والطفلتان فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

