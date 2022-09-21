ناهس العنزي للعائدين: عادت حقوقكم.. بلا تطاول ولا صوت عالٍ

الأولى

انتقد المحامي ناهس العنزي بعض المرشحين ممن قاموا بالتجاوز على وزير الداخلية واتهموه بالتدخل في الانتخابات قائلا: هؤلاء أنفسهم ذهبوا الى القضاء واستردوا حقوقهم ولكن هل سيعتذرون عن اتهاماتهم وتجاوزاتهم حين صدرت قرارات شطبهم؟ وأكد العنزي اننا في دولة قانون وان على كل من يرى انه صاحب حق اللجوء للمحكمة لاسترجاع حقه بعيدا عن التهديد والتطاول على المسؤولين ورفع الصوت حيث ان كل هذه الاساليب لا تأتي بالنفع ولا الفائدة. وطالب العنزي المرشحين بالطرح الراقي البعيد عن التهجم والتطاول، مشيرا الى ان المرحلة السابقة ذهبت وحان وقت اعادة حقوق الناس الضائعة لكل فئات المجتمع بالمطالبات الصحيحة والاساليب القانونية السليمة.