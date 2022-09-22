الاخيرة

نبارك للشقيقة الكبرى وعمقنا الإستراتيجي ملكا ووليا للعهد وحكومة وشعباً حلول العيد الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية التي رسَّخت منذ اليوم الأول لتوحيدها قيم ومبادئ الأمن والأمان والنهضة والتطور والحكمة والتعقل وكل مكارم الأخلاق، فكانت بذلك الدولة القدوة التي تفي بحق الجار على الجار ولا تغدر ولا تخدع بالشعارات الجوفاء أو الوعود الكاذبة ولا تراهن قط على الأحصنة الخاسرة كحال أغلب دولنا العربية...

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وأحيانا تقاس الأمور بعكسها ونقيضها، لذا لنا أن نتصور استمرار الحالة التي كانت عليها أرض الحرمين من تقاتل أهلي وحروب لا تتوقف بين التكتلات وسرقات وقطع طريق حتى للحجاج والمعتمرين، وكانت الجزيرة العربية قبل توحيدها أكثر مناطق العالم تخلفاً وفقراً وجهلاً، فتحولت على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- والصناديد من أبنائه الميامين إلى إحدى أكثر دول العالم قوة وعزة ومنعة وتقدماً وثراء... حتى أنضمّت ورأست مجموعة الـ «G20» التي تمثل أكبر الاقتصادات الدولية، كما أصبحت «أرامكو» الشركة الأكبر بقيمتها السوقية بالعالم...

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ويصعب اختزال إنجازات المملكة في مقال أو كتاب أو موسوعة وإن كان العالم يلحظ أنه كلما تولى القيادة ملك من أسرة آل سعود الكريمة، حقق إنجازاً أقرب للإعجاز، ليأتي بعده ملك يضيف فوق ما أضاف مَنْ سبقه، حتى وصلنا لعهد الملك المثقف والمجدد والمفكر سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان ذي الرؤى الإستراتيجية والإبداع وصاحب الهمة والحسم والعزم لتصل المملكة إلى ما نراه اليوم من دُرّة حضارية مضيئة على خارطة العالم ومدرسة يضرب بها المثل في القيادة الرشيدة، وأصبح لها مكانة متميزة يقرّ بها الأعداء قبل الأصدقاء وقد جرت العادة في الممالك الأوروبية المتقدمة أن ينحصر التميز والإنجاز في ملك من ملوكهم لا بسلسلة متميزة من الملوك كحال السعودية...

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آخر محطة:

إن كان شعار المملكة في عيدها الوطني هو «هي لنا دار» فشعارنا نحن في الكويت هو «هي لنا خير جار» فعندما طالب بنا الطاغية عبدالكريم قاسم صيف 1961 كان الجيش الأبيض السعودي أول من وصل حدودنا الشمالية للدفاع عن بلدنا، ومرة أخرى عندما غزانا الإبادي الغادر صدام حسين صيف 1990 سخَّرت المملكة أرضها وماءها وسماءها لتحرير الكويت الذي أُنجز في زمن قياسي هو 7 أشهر، ولم نصبح قضية عالقة من قضايا العالم وما أكثرها! وأتى التزام الملك فهد -رحمه الله- التاريخي بأنه «إمّا ترجع الكويت أو تذهب السعودية معها» ليصبح مثلا يُضرب في الإخلاص والالتزام ومعروفا يطوّق الأعناق.

