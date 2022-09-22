الاخيرة

فازت المصممة الكويتية عائشة أمين بالجائزة البرونزية لتصميم المباني والهيكل المعماري في مسابقة «A-Design Award and Competition» التي جرت في ايطاليا وشهدت منافسة بين العديد من المصممين المعماريين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة كومو الإيطالية عبرت عائشة عن سعادتها بفوز مشروعها الذي يحمل عنوان «SEA SENSES بالجائزة وكتبت على حسابها في إنستغرام قائلة: «حصولنا على الجائزة البرونزية الخاصة بتصميم المباني والهيكل المعماري يجعلنا فخورين جدًا». يُذكر أن مشروع «SEA SENSES» عبارة عن شاليه يرمز إلى التقاء الصحراء والبحر، كما أن كتلة المبنى مستوحاة من الأنماط والبيئة المحيطة.

