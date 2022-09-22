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أجرت «النساء المتزينات» جولة بالدراجات الهوائية في شوارع بلدة «صفران بولو» شمالي تركيا، ضمن فعاليات أسبوع التنقل الأوروبي واليوم العالمي للمدن الخالية من السيارات. وعلقت النسوة على دراجاتهن أثناء تجولهن في شوارع البلدة لافتات من قبيل «الدراجة الهوائية أفضل طبيب نفسي» و «الدراجة الهوائية حضارة». وقالت ممثلة الحملة في «صفران بولو» زليفة أرسلان أوزجان إن الحملة اقيمت هذا العام في أكثر من 200 مدينة و30 دولة بشكل متزامن. و«النساء المتزينات» التي اطلقت 2013، على يد معلمة التاريخ سما غور هي مجموعة من السيدات يخرجن بكامل زينتهن في جولة على الدراجات الهوائية، في اليوم العالمي للمدن الخالية من السيارات، الذي يوافق 22 سبتمبر، وتجدر الاشارة الى أن «أسبوع التنقل الاوروبي» هي مبادرة تشجع على تطوير ودعم تدابير النقل المستدامة في المدن.

