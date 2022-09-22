وطن النهار

افتتح الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اول من امس الثلاثاء المناقشات العامة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للامم المتحدة بحضور ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء.

وقال غوتيريش خلال كلمته الافتتاحية «نجتمع في لحظة خطر كبير بالنسبة للعالم تتمثل في النزاعات والكوارث المناخية والريبة والانقسام والفقر وانعدام المساواة والتمييز».

وحذر من ان العالم قد يواجه أزمة في توفير السلع الغذائية خلال العام المقبل حيث ستكون الامدادات الغذائية مشكلة ما لم يستقر سوق الاسمدة.

وأضاف «ان عالمنا في ورطة كبيرة والانقسامات تزداد عمقا فالازمة الحالية التي نشهدها تحدد مصير الانسانية والكوكب».

ورأى أنه «يلوح في الافق شتاء من السخط العالمي في ظل استعار أزمة غلاء المعيشة وانهيار الثقة وتزايد اللامساواة بينما سيتحول نقص الاسمدة الى نقص غذاء عالمي في حال عدم اتخاذ اجراءات الان».واشار غوتيريس الى ان المجتمع الدولي ليس مستعدا او راغبا في مواجهة التحديات الدراماتيكية الكبرى بالعصر الحالي في حين ان الانقسامات الجيوسياسية تقوض عمل مجلس الامن والقانون الدولي.

