وطن النهار

شارك وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية المملكة المتحدة الصديقة الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وجدد وزير الخارجية لنظيره البريطاني أحر تعازي وصادق مواساة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية كما جدد تهاني القيادة الكويتية لجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة.

وتناول الاجتماع العلاقات التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنمية التعاون الوثيق في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية توطيدا لركائز الأمن والاستقرار وتحقيقا للتقدم والازدهار المنشود.

كما استقبل الوزير الناصر بمبنى وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك وزير الخارجية البولندي زبيجينيف راو وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الجانبان المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين الكويت وبولندا بالاضافة الى مناقشة آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

واستقبل وزير الخارجية بمبنى وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الجانبان المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين الكويت و صربيا بالاضافة الى بحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وقد وقع الجانبان عقب اجتماعهما على اتفاقية تعاون في مجال الرياضة بين البلدين والتي من شأنها الإسهام في تطوير التعاون في مجال الأنشطة الرياضية الدولية وتبادل المعلومات والخبرات.

واستقبل وزير الخارجية بمبنى وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك منسق مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

