الأولى

حددت المحكمة الدستورية جلسة اليوم الخميس لنظر الدعاوى المحالة اليها من محكمة الاستئناف للنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والتي تنص على انه يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية أو المساس بالأنبياء أو المساس بالذات الأميرية.

يذكر أن محكمة الاستئناف الادارية احالت إلى المحكمة الدستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب المضافة اليه في العام 2016 قانون حرمان المسيء للفصل فيها.

الى ذلك، حددت محكمة التمييز الادارية برئاسة المستشار د. جمال العنيزي جلسة اليوم الخميس لنظر طعون المشطوبين من القوائم الانتخابية.

وكانت محكمة الاستئناف الادارية برئاسة المستشار عادل الكندري، قررت وقف قرار وزارة الداخلية بشطب المرشحين عايض بوخوصة ونايف المرداس وأنور الفكر وعبدالله البرغش، إلى حين الفصل في الاستئناف، وقبلت الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون المسيء وأحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، وهو ما سيسمح للمذكورين بالترشح للانتخابات اذا ما كانت جلسة الدستورية عقبها، او لم تطعن الحكومة، ممثلة بادارة الفتوى والتشريع، على الحكم امام محكمة التمييز للفصل في القضية قبل الانتخابات.