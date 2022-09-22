الخميس 22 سبتمبر 2022 ,26 صفر 1444
رقم العدد:
4329
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دندرة
أسعار النفط بدأت بالانحدار... الخوف أن يكون انحداراً... لا صعود بعده !
دندرجي
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