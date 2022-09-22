الأولى

فيما تقدم وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب بطلب احالته إلى التقاعد، حظرت وزارة الشؤون على اي عضو مجلس ادارة في اي جمعية تعاونية قضى دورتين انتخابيتين متتاليتين أن يترشح لدورة ثالثة، على أن يستعيد إثر ذلك حقه في الترشح من جديد لعضوية المجلس.

واوضحت ان العضو يعتبر قد قضى دورة انتخابية في الحالات التي تنتهي فيها عضويته إما بالقرعة أو بانقضاء الأربع سنوات أو في الحالات التي لا يستكمل فيها هذه المدة بسبب حل مجلس الإدارة أو لسقوط عضويته.

وكان وزير الشؤون والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قد اصدر قراراً بتعديل النظام الأساس للجمعيات التعاونية نص على انه يمكن لعضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ الحصول على موافقة الوزارة بكتاب يوجه الى الجمعية خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاستقالة، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال هذا الموعد تعتبر الاستقالة مقبولة.

وتضمنت التعديلات ايضا انه على رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ قبول الاستقالة وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة «24» من القانون.