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عواصم- الوكالات: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش، مشيرا إلى تعرّض بلاده لتهديدات نووية وهدد بالرد بما تمتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية.. فيما عبّر مسؤولون غربيون عن قلقهم من التصعيد الروسي وأكدت واشنطن ولندن أنهما تأخذان تهديدات بوتين على محمل الجد... (طالع ص 17).

وقال بوتين في خطاب مسجل مسبقا اذيع صباح أمس إن بلاده تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي، وأن لدى روسيا أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، وطالب الحكومة بتوفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.

وأضاف أنه اتخذ قرارا بتوجيه ضربة استباقية بهدف تحرير الأراضي في إقليم دونباس، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إعطاء وضع قانوني للمتطوعين الذين يقاتلون في دونباس، وأكد تأييده لقرارات استقلال مناطق دونباس وزاباروجيا وخيرسون.

واتهم الرئيس بوتين الغرب بأنه لا يريد إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن أوكرانيا تستخدم المرتزقة والمتطوعين الآخرين بقيادة حلف شمال الأطلسي «الناتو».وتعد تعبئة بوتين الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وقد حذّر الغرب من أنه لم يخادع عندما قال إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا. محذرا من يسعون لاستفزاز روسيا من «رياح نووية» تهب نحوهم.

وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة الجزئية تنطبق على من لديه خلفية عسكرية، مشيرا إلى أن لدى بلاده موارد ضخمة و25 مليون فرد. وأضاف أن نحو 300 ألف من جنود الاحتياط استُدعوا في إطار التعبئة الجزئية.

وفي ردود الفعل قالت الولايات المتحدة، أمس إنها تأخذ كلام الرئيس الروسي بشأن احتمال اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية على محمل الجد. وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن واشنطن تأخذ على محمل الجد تهديد بوتين باستعمال السلاح النووي، على خلفية حرب أوكرانيا. وأضاف كيربي في مقابلة تلفزيونية أن مضي الرئيس الروسي قدما في هذا التهديد ينطوي على عواقب وخيمة.

وفي لندن قالت وزارة الخارجية البريطانية إن خطاب بوتين تصعيد مقلق ويجب أخذ تهديداته على محمل الجد. بينما اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس ان الإعلان يعدّ اعترافا من بوتين بأن «غزوه يفشل». بينما اكد الاتحاد الاوروبي انه ليس طرفا في الحرب بأوكرانيا لكنه تمسك بدعم كييف مهددا موسكو بعواقب لاعلان التعبئة.

وكانت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة خيرسون الأوكرانية أعلنت أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبلين. كما صوّت برلمانا مقاطعتيْ دونيتسك ولوغانسك على إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 وحتى 27 من الشهر الحالي. وقد نددت عواصمُ غربية عدة بهذه الاستفتاءات، وأكدت عدم الاعتراف بنتائجها.