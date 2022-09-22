الأولى

قررت البلدية اعادة توزيع 863 مفتش نظافة في مختلف بلديات المحافظات إلى مواقع عمل داخل المحافظة التابع لها كل منهم.

وأصدر المدير العام أحمد المنفوحي قرارا الغى فيه قرار البلدية السابق الصادر في 5 سبتمبر الحالي بشأن نقل مفتشي النظافة في ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق واعتباره كأن لم يكن. ونوه إلى اعادة توزيع جميع من وردت اسماؤهم في الكشوفات من شاغلي وظائف «تفتيش النظافة «بذات مسماهم الوظيفي والدرجة الوظيفية التي يشغلونها في فروع البلدية، مؤكداً ان التوزيع سيكون داخل مراكز النظافة في نفس المحافظة.

الجدير بالذكر ان عدد المشمولين بالنقل قبل اسبوعين كان 863 مفتشا، من بينهم 277 في الأحمدي و139 في العاصمة و135 بالجهراء و165 في الفروانية و85 بحولي و62 في مبارك الكبير.