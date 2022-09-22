عربيات ودوليات

أعلن مسؤولون محليون أن قوات الأمن الفلسطينية ونشطاء فلسطينيون من حركة « حماس» أبرموا هدنة، أمس لوضع حد للاشتباكات العنيفة في إحدى مدن الضفة الغربية. وسلط العنف الضوء على خيبة الأمل العميقة إزاء القيادة الفلسطينية المدعومة دوليا. وأدى اتفاق وقف الاشتباكات إلى تهدئة التوترات في المنطقة التي شهدت بعض أعنف الأعمال الموجهة ضد السلطة الفلسطينية منذ سنوات. يأتي ذلك بعد أن وقعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بمدينة نابلس في الضفة الغربية قتل فيها أحد المارة، خلال عملية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لاعتقال عنصرين من حركة «حماس».

