عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه سيتم الترحيب بجميع المشجعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام «دون تمييز». وقال الشيخ تميم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «ها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس». وتابع «سوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم»، دون أن يذكر جماعات محددة.

ورأى أنه «في هذه البطولة، التي تقام للمرة الأولى في دولة عربية ومسلمة، للمرة الأولى في الشرق الأوسط عموماً، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب». وتتوقع قطر أن يزورها أكثر من مليون شخص خلال المونديال.

من جهة ثانية طالب أمير قطر مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته إزاء القضية الفلسطينية، كما ندد بعجز المجتمع الدولي عن محاسبة «مجرمي الحرب» في سورية.

وخلال كلمته أمام زعماء العالم في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة قال الشيخ تميم «مهما تنوعت قومياتنا وأدياننا فالواجب تجاوز العوائق ومد يد الصداقة وبناء جسور التفاهم».

كما أكد أن العالم يواجه أزمة طاقة غير مسبوقة، وأن نحو مليار شخص في العالم دون مصدر أساسي موثوق به للطاقة. وأوضح أمير قطر أن بلاده التي تعد من أهم مصدري الغاز في العالم تمكنت من الشروع في توسعة حقل غاز الشمال، والذي سيلعب دورا محوريا في التخفيف من أزمة الطاقة. وحذر أيضا من أن التغير المناخي وحماية البيئة عموما يفرضان تنويع مصادر الطاقة في أسرع وقت.

وفي كلمته أيضا، قال الشيخ تميم إن المجتمع الدولي عجز عن محاسبة «مجرمي الحرب» في سورية، وإنه لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي بسورية في ما تسمى اللجنة الدستورية. وأضاف «أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة»، معتبرا أن الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، مما قد يغير قواعد الصراع. واعتبر الشيخ تميم أن على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. وأكد الشيخ تميم أن بلاده تؤمن بالتوصل إلى اتفاق عادل بشأن برنامج إيران النووي يأخذ بالاعتبار مخاوف الأطراف كافة. وشدد الأمير على أن العالم تغير بوتيرة سريعة، مضيفا «لكن مقارباتنا لم تتطور بالوتيرة ذاتها لتواكب هذه التغيرات».

وأوضح أمير قطر أن سياسة بلاده الخارجية قائمة على الموازنة بين المصالح والمبادئ والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، معتبرا أنه لا يجوز استخدام الطاقة والغذاء سلاحا في الصراعات. وأضاف «نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرف للطرف الآخر».

