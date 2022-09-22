عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: حذر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني من ان «العالم يعاني من تعثر سلاسل الإمدادات الغذائية» على خلفية الحرب في أوكرانيا، مشددا على ضرورة «اتخاذ إجراءات مشتركة لضمان وصول الإمدادات». جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العاهل الأردني خلال أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد فيها على أن «الأمن الغذائي أولوية للعالم»، مشيرا إلى أن «دولا غنية واجهت نقصا في الغذاء للمرة الأولى في التاريخ المعاصر». وأضاف: «لن تزدهر أي دولة إن لم تتمكن من توفير الغذاء بتكلفة مناسبة لكل أسرة». وأوضح الملك عبدالله الثاني أن الأردن «أقام شراكات إقليمية لمواجهة التحديات»، وأن بلاده «تتطلع لبناء شراكات تكاملية في المنطقة تستثمر في إمكانيات كل بلد لتحقيق المصلحة المشتركة». كما تطرق في كلمته إلى القضية الفلسطينية قائلا «يجب على المجتمع الدولي احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ويجب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».

