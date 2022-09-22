عربيات ودوليات

الأمم المتحدة - الوكالات: عبّر الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن امتنانه لدوره في تحسين علاقات بلاده مع السعودية، آملاً بتشكيل حكومة قوية في العراق.

وذلك خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك حيث اعرب الاخير عن «خالص تقدير» المرشد الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي والحكومة الإيرانية لحكومة وشعب العراق «على الاقامة المهيبة لمراسم أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) والاستضافة السخية للزوار» وقال «نأمل أن تؤدي العملية السياسية في العراق إلى تشكيل حكومة قوية من خلال التفاهم والحوار في أقرب وقت ممكن».. حيث شارك حوالي 4 ملايين ايراني في مراسم الاربعينية التي جرت في مدينة كربلاء العراقية السبت الماضي. وأشار رئيسي إلى تصريح رئيس الوزراء العراقي حول ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع سكة حديد «البصرة - شلمجة» قائلا «إن حل العقدة الصغيرة لهذا المشروع وإتمامه بشكل أسرع سيؤدي إلى نتائج وإنجازات ضخمة». وأعرب رئيسي عن أمله في «أن تختتم العملية السياسية للانتخابات البرلمانية العراقية في أسرع وقت بالحوار والتفاهم بين الأطراف العراقية وتشكيل حكومة قوية ومقتدرة».

كما عبر «عن تقديره لحسن نية وجهود الحكومة العراقية ورئيس الوزراء شخصيا لتحسين العلاقات بين دول المنطقة بما في ذلك إيران والسعودية» وقال «إن جمهورية إيران الإسلامية ترحب بتحسين العلاقات مع السعودية».

