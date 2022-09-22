عربيات ودوليات

أعلن محامي راشد الغنوشي زعيم المعارضة في تونس أن الشرطة استجوبت موكله لأكثر من 12 ساعة خلال الليل بشأن اتهامات بالإرهاب يقول الغنوشي الذي كان أيضا رئيسا للبرلمان المنحل، إنها ذات دوافع سياسية. وقال المحامي سمير ديلو إنه تم استدعاء زعيم حزب النهضة الإسلامي (81 عاما) واستجوابه من قبل شرطة الإرهاب من الخامسة مساء الثلاثاء حتى السادسة صباح أمس . وجرى استدعاء الغنوشي وشخصية بارزة أخرى في حزب النهضة، وهو رئيس الوزراء السابق علي العريض، في البداية يوم الاثنين. وتم استجواب العريض حتى ساعة متقدمة من الليل واعتقاله. وانتظر الغنوشي 12 ساعة قبل استجوابه.

