عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس «تعبئة جزئية» واستدعاء مئات آلاف الروس للقتال في أوكرانيا محذرا الغرب من أن موسكو «ستستخدم كل الوسائل» المتاحة لها للدفاع عن نفسها. وأكد بوتين أن «الأمر ليس خدعة» متهما الدول الغربية بمحاولة «تدمير» روسيا واللجوء إلى «الابتزاز النووي» حيالها، ملمحاً بذلك إلى أنه مستعد لاستخدام السلاح النووي. وأمام هجوم مضاد وخاطف للقوات الأوكرانية، اختار بوتين التعويل على تصعيد النزاع مع إجراء يفتح الباب أمام إرسال مزيد من الجنود الروس إلى أوكرانيا.

وبعد الاعلان الثلاثاء عن إجراء استفتاءات في أربع مناطق يحتلها الروس في شرق أوكرانيا وجنوبها اعتبارا من الجمعة بشأن ضمها لروسيا، يشكل قرار بوتين منعطفا في النزاع. وأكد بوتين في كلمة متلفزة مسجلة مسبقا اذيعت صباح أمس «اعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم الخبرة المناسبة» وشدد بوتين «نحن نتحدث فقط عن تعبئة جزئية» في حين سرت اشاعات في الساعات الأخيرة عن إعلان تعبئة عامة أثارت قلق الكثير من الروس. وقال بوتين إن «مرسوم التعبئة الجزئية وقع» وسيدخل حيز التنفيذ «اليوم» الأربعاء. وتعاني روسيا من نقص في عديد قواتها في أوكرانيا التي دخل النزاع فيها شهره الثامن.

وحمل بوتين مجددا على الدول الغربية بقوة متهما إياها بـ«تجاوز كل الحدود في سياستها العدوانية» ومؤكدا أن «هدف الغرب هو اضعافنا وشق صفوفنا وتدمير روسيا». ومضى الرئيس الروسي يقول «يتم اللجوء أيضا إلى الابتزاز النووي... أود تذكير الذين يقومون بتصريحات كهذه بأن بلادنا تملك أيضا وسائل دمار مختلفة بينها وسائل أكثر تطورا من تلك التي تملكها دول حلف شمال الأطلسي». وحذر بوتين أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن «الرياح قد تهب باتجاههم».

ويشكل تنظيم استفتاءات في مناطق خاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا والإعلان عن تعبئة جزئية في روسيا منعطفا في الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير. ويكتسي إجراء الاستفتاءات لضم هذه الأراضي إلى روسيا أهمية مضاعفة كون العقيدة العسكرية الروسية تنص على إمكان اللجوء إلى ضربات نووية في حال مهاجمة أراض تعتبرها موسكو روسية. وأشار الرئيس الروسي، إلى أن كييف كانت قد ردت في البدء على المقترحات الروسية إيجابيا، إلا أن الغرب أوعز إليها بتعطيل جميع الاتفاقات المتوصل إليها. وقال بوتين في خطابه «بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، ردت كييف بشكل إيجابي على مقترحات الاتحاد الروسي، لكن الحل السلمي لم يناسب الغرب، وأوعز إلى أوكرانيا مباشرة بتعطيل الاتفاقات»، لافتا إلى أن الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا. وأوضح بوتين أن المقترحات التي كانت قد طرحتها موسكو، تتعلق في المقام الأول بأمن روسيا ومصالحها.

وعشية خطاب بوتين، أعلنت سلطات المناطق الانفصالية أو الخاضعة لسيطرة روسيا العسكرية في أوكرانيا عن إجراء «استفتاءات» لضمها إلى روسيا بين 23 سبتمبر و27 منه. وستجرى هذه الاقتراعات في دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا فضلا عن منطقتي خيرسون وزابوريجيا المحتلتين في الجنوب. وقد تعرض هذا الاعلان سريعا لانتقادات من أوكرانيا حيث خفف الرئيس فولودومير زيلينسكي من أهمية هذه «الاستفتاءات الزائفة». وانتقدت الدول الغربية هذا التدبير واعتبرت برلين الاستفتاءات «وهمية» وواشنطن بأنها «زائفة».

