عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: سارعت الدول الغربية الى انتقاد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلان «التعبئة الجزئية» والتهديد بحرب نووية، معتبرة ان تحركات بوتين تشير الى اعترافه بفشل حربه في اوكرانيا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا بريدجت برينك أمس إن التعبئة الجزئية تشكل «مؤشر ضعف» وكتبت في تغريدة «الاستفتاءات الزائفة والتعبئة هي مؤشرات ضعف وفشل روسي» مؤكدة أن بلادها ستستمر في «دعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة». بدوره اكد الاتحاد الأوروبي أنه «ليس طرفا في النزاع» بأوكرانيا لكنه يدعمها فيما شددت المفوضية الأوروبية على ان خطوة بوتين تثبت أنه «في حالة يأس» واعتبر متحدث باسم الاتحاد أن بوتين «ليس مهتماً سوى بمواصلة حربه المدمرة»، موضحا أن قرار التعبئة «سيكون له عواقب من جانبنا».

ورأى وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن اعلان موسكو يشكل «اعترافا بالفشل». وأضاف أن تراجع الرئيس الروسي عن «تعهد شخصي بعدم استدعاء جزء من السكان يشكل اعترافا بالفشل» مشيرا إلى أن «أي تهديد أو دعاية لا يمكن أن يخفي حقيقة أن أوكرانيا بصدد كسب الحرب... وأن روسيا بصدد أن تصبح منبوذة على الساحة الدولية». من جهتها أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، جيليان كيجان «علينا بكل وضوح أن نأخذ الأمر على محمل الجد، لأننا لا نسيطر على الوضع، ولستُ متأكدة من أنه يسيطر على الوضع أيضا.. فهذا تصعيد واضح».

واعتبر المستشار الألماني، أولاف شولتس أن التعبئة الجزئية «تصعيد إضافي خطير للصراع»، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية تدرس الرد عليه. كذلك اعتبر رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أن قرار التعبئة علامة على ذعر بوتين. فيما قررت ليتوانيا رفع درجة الاستعداد العسكري وقال وزير دفاعها، أرفيداس أنوسوسكاس، بتعليق على فيسبوك إن بلاده رفعت مستوى جاهزية قوة الرد السريع في جيشها، «لمنع أي استفزازات من الجانب الروسي».

وفي كييف قال ميخائيلو بودولياك أحد مستشاري الرئيس فلودومير زيلينسكي على تويتر «لقد انتهى المطاف بالروس، الذين كانوا يسعون لتدمير أوكرانيا أولاً بتعبئة جزئية وثانياً حدود مغلقة وحسابات بنكية محظورة وثالثاً سجن الجنود الفارين... كل شيء يسير وفق الخطة... أليس كذلك؟ في الحياة الكثير من الأمور الطريفة».

