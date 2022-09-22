عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: ستستدعي روسيا ما يقرب من 300 ألف جندي احتياط كجزء من عملية التعبئة، حسبما قال وزير الدفاع سيرغي شويغو في كلمة متلفزة صباح أمس. وقال شويغو «لايوجد بين هؤلاء من لم يسمع عن الجيش من قبل»، وتابع «هؤلاء خدموا في الجيش ولديهم تخصصات عسكرية مسجلة ويمتلكون خبرة عسكرية»، حسب قوله. وأعاد شويغو التأكيد على أن أي شخص أدى الخدمة الإلزامية لن يتم إرساله إلى «منطقة العمليات الخاصة» وهو الوصف الذي تستخدمه موسكو لوصف حربها في أوكرانيا. وأردف وزير الدفاع الروسي قائلا: «لا يوجد مجال للشك حول شمول التعبئة لطلاب الجامعات، لن يكون هناك أي شيء من هذا القبيل لن يستدعيهم أحد تحت أي ظرف» حسب قوله. من جهة ثانية قال شويغو أمس إن الجيش الروسي خسر 5937 جنديا منذ بدء الغزو، وهي حصيلة أقل بكثير من التقديرات الأوكرانية والغربية التي تشير إلى مقتل عشرات آلاف الروس. وقال وزير الدفاع الروسي «يدعم أوكرانيا 70 قمرا صناعيا عسكريا و200 قمر صناعي للأغراض المدنية تابعة للغرب» واضاف «يشارك في قيادة الجيش الأوكراني 150 مستشارا عسكريا من «الناتو» مشيرا الى ان خسائر الجيش الأوكراني بلغت 61207 قتلى و49368 جريحا كما تم قتل أكثر من 2000 من المستشارين والمرتزقة الأجانب العاملين مع الجيش الأوكراني.