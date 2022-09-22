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واشنطن - الوكالات: في خضم بلورته إمكان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في العام 2024، يعمد دونالد ترامب الذي يواجه متاعب قضائية إلى إعادة إحياء حركة «كيو أنون» لمروجي نظرية المؤامرة التي كرسه أعضاؤها أيقونة لهم. وفيما يتوارى المؤسس المجهول للحركة اليمينية المتطرفة المعروف باسم «كيو» (Q) عن الأنظار بدا جليا خلال تجمع لمؤيدي ترامب في ولاية أوهايو أن الحركة ما زالت قوة داعمة للرئيس السابق. وتم تداول مشاهد لمناصرين لترامب يرفعون أذرعتهم مع توجيه السبابة إلى الأعلى لدى انتهاء خطاب ترامب على وقع موسيقى إلكترونية قال مركز «ميديا ماترز» للأبحاث التقدمية إنها نشيد الحركة وشعارها «حيثما نذهب مجتمعين، نذهب بكامل زخمنا». وسبق أن استخدم ترامب هذه المقطوعة الموسيقية في التاسع من أغسطس في فيديو احتج فيه على تفتيش وحدة تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي دارته في فلوريدا، وفي مناسبات أخرى عدة، وهو ما لاحظه أنصار «كيو أنون» على شبكات التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، يستعيد ترامب بشكل متزايد أفكار «كيو أنون» على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال». وفي 13 سبتمبر نشر صورة معدلة له تظهره واضعا شعار «كيو» على سترته. وتفيد إحدى نظريات «كيو أنون» بأن الرئيس الأميركي جو بايدن والحزب الديموقراطي ضالعون في مؤامرة عالمية شيطانية وللتحرش بالأطفال.