دوليه

يعود المدرب الإسباني ميتشل لقيادة أوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني في العامين الأخيرين، بدلاً من مواطنه المقال كارلوس كوربيران بحسب وكالة أنباء يونانية أول من امس. وبحسب وكالة أثينا للأنباء، فإن لاعب وسط ريال مدريد الإسباني السابق، توصل إلى اتفاق مع أوليمبياكوس وسيوقع عقده لاحقا. وكان ميتشل أشرف على حظوظ أوليمبياكوس بين 2013 و2015 وقاده إلى لقب الدوري مرتين والكأس مرة. ويعود ابن التاسعة والخمسين إلى أوليمبياكوس بعد سبع سنوات على تركه، ثم تنقله بين مرسيليا الفرنسي، ملقا الإسباني، أونام المكسيكي وخيتافي الإسباني.

