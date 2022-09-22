دوليه

يستضيف المنتخب الفرنسي نظيره النمساوي اليوم ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، كما تبرز اليوم أيضا مباراتا بلجيكا وويلز في المجموعة الرابعة، وهولندا وبولندا في المجموعة ذاتها.

ويستعد منتخب «الديوك» للدفاع عن لقبه بطلاً لمونديال روسيا 2018، ولكن بداية عليه تفادي الهبوط من المستوى الأوّل من دوري الأمم، إذ يتذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين.

ويحل رجال المدرب ديدييه ديشامب الذين توجوا العام الماضي بلقب النسخة الثانية من المسابقة القارية على النمسا اليوم، قبل رحلة محفوفة بالمخاطر الأحد إلى الدنمارك المتصدرة مع 9 نقاط بفارق نقطتين عن كرواتيا، مع واجب الفوز بالمباراتين كلتيهما لتفادي الهبوط.

ويعاني ديشامب من مشاكل عدة، أبرزها كثرة الإصابات في صفوف منتخب بلاده على غرار بول بوغبا الذي ما زال في طور التعافي من جراحة في ركبته، ما وضع لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي في سباق مع الوقت ليكون حاضرا قبل بدء مونديال قطر.

ومن المبكر الجزم ما إذا كان الصراع بين نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي واتحاد بلاده للعبة على حقوق الصورة سيؤثر سلباً على معنويات التشكيلة، غداة رفض المهاجم الشاب المشاركة في جلسة تصوير مع زملائه في منتخب «الديوك».

وأمام واقع غياب العديد من كوادره للإصابة (القائد والحارس هوغو لوريس وثيو هرنانديز وبريسنيل كيمبيمبي ونغولو كانتي وكينغسلي كومان وكريم بنزيمة) استدعى ديشامب عدة وجوه جديدة تأمل في أن تحصل على فرصة لفرض نفسها قبل الإعلان عن القائمة النهائية المتوجهة إلى قطر في 13 تشرين الثاني المقبل.

وفي المجموعة الرابعة، يأمل مدرب ويلز روبرت بايغ البناء على واقع تجديد عقده لمدة 4 أعوام، لانتشال منتخب بلاده من قاع الترتيب مع نقطة يتيمة من تعادل وثلاث هزائم.

ومن أجل النجاح في مسعاه، استدعى المدرب الويلزي مواطنه غاريث بيل، نجم ريال مدريد الاسباني وتوتنهام الانكليزي السابق، لخوض مواجهتي بلجيكا الثانية (7 نقاط) وبولندا الثالثة (4)، فيما تتصدر هولندا برصيد 10 نقاط.

ورغم خطر الهبوط إلى المستوى الثاني، تصب ويلز جام اهتمامها حالياً على مونديال قطر بعد عودتها للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 64 عاماً وتحديداً منذ مونديال 1958. وتحل هولندا ضيفة على بولندا على أمل تحقيق الفوز وتعزيز حظوظها في المجموعة.

