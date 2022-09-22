دوليه

دان رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيس أول من أمس سكوت أتلتيكو مدريد وعدم اتخاذه موقفاً ضد الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعوه ضد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال دربي الدوري المحلي أمام ريال مدريد حامل اللقب. وأطلقت بعض المجموعات من مشجعي أتلتيكو هتافات «أنت قرد فينيسيوس، أنت قرد» قبل وأثناء المباراة التي فاز بها ريال على جاره اللدود 2-1 الأحد على ملعب «واندا متروبوليتانو». ورمى مشجعو أتلتيكو فينيسيوس ومواطنه رودريغو بالمقذوفات، بينها ولاعات، خلال احتفالهما بالتسجيل في مرمى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني. وسترفع رابطة الدوري الإسباني تقريراً بشأن ما حصل للجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني، في وقت التزم أتلتيكو بالصمت ولم يصدر أي بيان بشأن هذه الأحداث. وصمت أتلتيكو لم يمر مرور الكرام عند رئيس الوزراء بدرو سانشيس الذي قال لصحيفة «بوليتيكو» أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «أنا من المشجعين المتحمسين جداً لأتلتيكو مدريد، وبالتالي كنت حزيناً للغاية». وتابع «كنت أتوقع رسالة قوية من الأندية ضد هذا النوع من السلوك، هذا ما كنت سأطلبه من فريقي (لو كان مسؤولاً في النادي). أعتقد أنه من المهم أن تأخذ أندية كرة القدم هذا النوع من السلوك على محمل الجد والرد».

