دوليه

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مان يونايتد، عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده. ولا يعتبر رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال فقط، وإنما أكثر لاعب في التاريخ سجل أهدافا لمنتخب بلاده، برصيد 117 هدفا. وكتب رونالدو، عبر حساب الرسمي على «فيسبوك»: «فخور بالفوز بجائزة أفضل هداف وطني للبلد الذي أحبه». وأضاف: «شكرا مرة أخرى لجميع زملائي في الفريق والمدربين وعائلتي وأصدقائي وجميع المشجعين الذين ساعدوني في تحقيق هذا الإنجاز العظيم». وختم: «معا سنستمر في تحطيم كل الأرقام القياسية الممكنة.. شكرا».