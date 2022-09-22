دوليه

اعترف مدرب المنتخب الألماني هانزي فليك أنه ارتكب أخطاء في تركه المثير للجدل للإدارة الفنية بنادي بايرن ميونيخ، قائلاً في مقابلة نشرت أول من أمس «أسأل نفسي أحيانًا - لماذا حدث هذا؟». ويتواجد فليك حالياً في المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده قبل مواجهة المجر وإنكلترا في دوري الأمم الأوروبية. وترك النادي البافاري في يونيو 2021 وسط شائعات بأنه اختلف مع المدير الرياضي البوسني حسن صالحميدجيتش، على الرغم من كونه أحد أنجح المدربين في التاريخ الرائع للعملاق البافاري. وقال فليك لصحيفة «فرانكفورتر ألغيماين تسايتونغ»: «أعتقد أنني سأفعل شيئاً أو شيئين بشكل مختلف الآن». وأضاف «بالطبع كان من الممكن أن تكون المحادثات جيدة - الجلوس على الطاولة مع بعضنا البعض مرة أخرى لمعالجة الأمور والسماح للجميع بالتعبير عن آرائهم». وتابع «في نهاية الفترة التي قضيتها في بايرن ميونيخ، كانت هناك أوقات اتخذت فيها منعطفا خاطئا. كانت هناك بالتأكيد لحظات لم أكن فيها منصفًا للفريق». وتولى فليك منصبه في الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ مؤقتا بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في نوفمبر 2019 حيث كان الفريق في المركز الرابع، ونجح في قيادته إلى تحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا). وتحت إشراف فليك، حصد بايرن 64 نقطة من أصل 72 نقطة محتملة وأنهى الموسم الذي توقف بسبب «كوفيد-19»، قبل أن ينتزع لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي بالفوز على باريس سان جرمان الفرنسي 1-0 في المباراة النهائية في لشبونة.

وفاز بلقب البوندسليغا مرة أخرى في الموسم التالي، لكنه ترك النادي عندما أصبح منصب المدير الفني للمنتخب الألماني متاحاً، قائلاً إنه لم يتلق الدعم اللازم من قادة بايرن ميونيخ.

وأوضح «أصبح هناك تقارب مع حسن الآن. أنا سعيد جاد لأننا تمكنا من تنظيف بعض الأشياء». كما أكد فليك أنه يعتقد أن ناديه السابق سيتغلب على معاناته الحالية.

