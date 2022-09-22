دوليه

راوغ ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، في حديثه حول اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، وإمكانية ارتداء القميص الكاتالوني، حيث ينتهي عقده مع ريال بنهاية الموسم الحالي. وقال أسينسيو، خلال تصريحاته لإذاعة «كوبي» الإسبانية: «كان لدي فرص للرحيل عن ريال مدريد، والآن توقيع عقد جديد مع النادي لا يعتمد علي فقط، بل هناك عوامل أخرى عديدة». وأضاف: «آمل أن يحدث ذلك، ودائما كنت سعيدا هنا. الشائعات أمر طبيعي لأنني يمكنني التوقيع كلاعب حر لأي ناد في أشهر قليلة». وعن رغبة برشلونة في ضمه، علق: «لا أعلم إذا يريدني برشلونة، فهناك الكثير من الشائعات، وهذا أمر طبيعي». وبسؤاله إذا كان من المستحيل له اللعب في برشلونة، كشف: «لم أفكر أبدًا في المستقبل أو اللعب لبرشلونة، ولم أقيم الأمر، لذا لا أعرف، الآن لا يمكنني الإجابة».