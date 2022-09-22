دوليه

كتب زيد خلف: تعاقد نادي كاظمة مع لاعب كرة السلة ماجد حسين لمدة موسم قادماً من القرين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل وفي البطولة العربية التي سيستضيفها الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل. ويأتي التعاقد مع حسين في مسعى إدارة البرتقالي إلى تدعيم صفوفه للمنافسة الجدية على لقب الدوري الموسم المقبل، بالإضافة إلى المنافسة في البطولة العربية. وكان الفريق عزز صفوفه بالمحترفين الاميركيين كيفن مورفي ودايموند ستون إلى جانب نجم القادسية عبدالعزيز الحميدي. ويقود تدريبات البرتقالي المدرب الأميركي جيسي اوينز الذي قاد كاظمة في الموسم الماضي وهو يسعى إلى تحقيق نتائج ايجابية مع الفريق في الموسم الجديد.

