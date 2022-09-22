دوليه

تصدر الساحل جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة «كأس زين» التنشيطية بتغلبه على التضامن 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب الشباب ضمن الجولة الأولى للمجموعة والتي شهدت تعادل الجهراء مع الصليبخات 3-3، والعربي مع الشباب 2-2.

وحصد الساحل أول 3 نقاط له في المجموعة، مقابل نقطة لكل من الجهراء والصليبخات والعربي والشباب، في حين تذيل التضامن جدول الترتيب بلا رصيد. وبعد ان انتهى الشوط الأول بين الساحل والتضامن بالتعادل السلبي، افتتح نواف ثامر التسجيل للساحل بعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة. وأضاف زميله حسن حسون الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد أن توغل من الجهة اليسرى وسدد في المرمى.

وعلى ستاد علي صباح السالم، فشل العربي في المحافظة على تقدمه 2-1 على الشباب وخرج متعادلاً بعد أن سجل مهاجم الأخير أوسينو نداي هدف التعادل في الدقيقة 89. وكان الشباب البادئ بالتسجيل عبر عمر ويد في الدقيقة السابعة، وتعادل العربي برأسية الجزائري البديل طارق بوعبطة في الدقيقة 59، ثم تقدم الأخضر عبر بندر السلامة في الدقيقة 75، قبل أن يعادل ويد الكفة في الدقائق الأخيرة.

