دوليه

شكر مدرب القادسية المستقيل ناصر الشطي إدارة وجماهير النادي، في رسالة وجهها عبر حسابه الشخصي في موقع «تويتر». وقال الشطي: «أشكر جماهير نادي القادسية سواء من دعمني أو من انتقدني على هذه الفترة وأتمنى لكم التوفيق دائما».

وأضاف: «عملنا واجتهدنا وقدمنا كل ما نملك كجهاز فني من أجل رفع اسم القادسية لأعلى المراتب، ولعل كل من عمل معنا في النادي يعلم ويعي ذلك». وتابع: «لو عاد الزمن إلى الوراء فسأقوم بنفس الاختيار تماما، على الرغم من إدراكي لجميع العقبات التي واجهتها، والتي منعتني من التخطيط لفكري وأسلوبي في اللعب بأفضل طريقة ممكنة»، مشيراً إلى أنه بانتظار التحدي القادم.

