دوليه

يسعى الكويت إلى بلوغ الدور نصف النهائي عندما يلتقي الشارقة الاماراتي اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي في البطولة العربية الـ 37 لكرة اليد المقامة في تونس لغاية 27 سبتمبر الحالي والمؤهلة إلى بطولة «سوبر غلوب» التي تستضيفها السعودية أكتوبر المقبل، كما يلتقي السالمية مع الترجي، والافريقي التونسي مع مولودية الجزائري ضمن الدور ذاته، فيما تأهل الزمالك المصري مباشرة إلى نصف النهائي بعد انسحاب سكاكيدة الجزائري من البطولة. وكان الدور التمهيدي اختتم أول من أمس بتعادل الكويت مع الترجي 34-34، فيما فاز الزمالك على مولودية 31-26 في المجموعة الثانية ليحتل الفريق المصري المركز الأول، وجاء الكويت ثانياً، والافريقي ثالثا ومولودية رابعا. وفي المجموعة الأولى فاز الشارقة على الافريقي 28-27، والسالمية على سكاكيدة بالانسحاب 10-0، ليحتل الافريقي المركز الاول، في حين جاء الشارقة ثانيا والسالمية ثالثا، وسكاكيدة رابعا. وينص نظام البطولة على أن يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وثاني الأولى مع ثالث الثانية والعكس. ويأمل «الأبيض» بطل آسيا في تحقيق الفوز وبلوغ الدور نصف النهائي وهو يبدو قادراً على تحقيق هدفه اليوم لما يضمه من نجوم مميزين بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي. في المقابل ستكون مهمة السالمية صعبة في مواجهة الترجي الذي يلعب بين جماهيره.

