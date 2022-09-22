دوليه

تتسارع وتيرة الاستعدادات التنظيمية لاستضافة الكويت بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري، حتى 8 أكتوبر المقبل.

ودخلت اللجنة المنظمة الآسيوية، التي وصلت الى البلاد أخيراً، على خط التحضيرات بعدما عقدت اجتماعاً، يوم أمس، مع اللجنة المنظمة المحلية برئاسة نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الادارية والفنية، هايف المطيري، وبحضور الامين العام للاتحاد، مدير البطولة، صلاح القناعي ورؤساء اللجان العاملة.

واطلعت اللجنة المنظمة المحلية نظيرتها الآسيوية على آخر الاستعدادات التنظيمية لاستضافة المنافسات والتي تشهد مشاركة كبيرة قوامها 16 منتخباً آسيوياً ستخوض 32 مباراة.

ويضم الوفد الآسيوي عدداً من الاداريين في الاتحاد القاري اضافة الى المراقبين والمقيّمين. وجال وفد الاتحاد القاري في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الذي سيستضيف مباريات البطولة، واطلع على آخر التجهيزات لأرضية الملعب والمدرجات وغرف الفرق والعيادة الطبية وقاعة الاجتماعات ومداخل ومخارج الصالة الخاصة بكبار الشخصيات والمنتخبات والجماهير.

وبات منتخبا عمان واندونيسيا أول المنتخبات المشاركة في البطولة وصولاً الى البلاد يوم أمس، حيث ينتظر ان يباشرا تدريباتهما غداً استعداداً لبدء مشوارهما في دور المجموعات. ويلعب المنتخب العماني ضمن المجموعة الأولى الى جانب «الأزرق» والعراق وتايلاند.أما منتخب اندونيسيا فوقع في المجموعة الثالثة مع إيران حامل اللقب ولبنان والصين تايبيه. ومن المقرر أن يصل يوم غدٍ الجمعة وفد المنتخب العراقي.

وكان «أسود الرافدين» قد اختتموا، الثلاثاء، معسكرهم القصير الذي أقيم في لبنان، ولعب خلاله مباراتين وديتين مع أصحاب الأرض، فاز في الأولى 2-0، وفي الثانية 4-3، كما لعب مباراتين مع المنتخب الأوزبكي الأسبوع الماضي في العاصمة طشقند، وحقق الفوز أيضا 5-4 و2-0.

وأكد مدير المنتخب، علي عيسى، ان المنافسة على التأهل الى الدور الثاني ستكون مشتعلة في المجموعة الأولى بين منتخبات الكويت والعراق وتايلند، مضيفاً أن «الأزرق» سيكون صاحب الحظوظ الكبرى كون البطولة تقام على أرضه وبين جماهيره بالإضافة إلى خبرات لاعبيه وامتلاكهم الموهبة والمهارات العالية، مع الاخذ في الاعتبار قلة المعلومات المتوافرة عن المنتخب العماني. ولفت إلى أن المنتخب العراقي سيفتقد في بطولة كأس آسيا، لجهود اللاعب مصطفى بجاي بداعي الإصابة، مشددا على أن «أسود الرافدين بمن حضر». واختتم عيسى تصريحه، مؤكدا أن القارة الآسيوية ستكون على موعد مع المتعة والإثارة في فنون كرة قدم الصالات، والحضور الكثيف المتوقع للجماهير الكويتية العاشقة للعبة، معتبراً أن الكويت وبما تمتلك من الخبرات قد ضمنت نجاح البطولة فنياً وتنظيمياً قبل أن تنطلق.

