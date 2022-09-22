دوليه

بروح معنوية عالية يواصل أزرق الصالات تدريباته اليومية على فترتين، صباحية ومسائية بقيادة مدربه البرازيلي ريكاردو «كاكاو» على صالة نادي النصر وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كاس اسيا لكرة قدم الصالات والتي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 27 سبتمبر الحالي حتى 8 من أكتوبر المقبل.

واتفق نجوم أزرق الصالات على ان إقامة بطولة كأس آسيا على أرض الكويت، أمر محفز لهم للمضي قدما نحو حصد لقب البطولة، مؤكدين ان التواجد الجماهيري، كما هو العادة داعما للأزرق من شأنه ان يزيد من عطاء اللاعبين.

وقال مدير أزرق الصالات حسين حبيب ان تجهيزات المنتخب للبطولة القارية، بدأ منذ يونيو الماضي، حيث تخلل رحلة التجهيز مباريات ودية أمام هنغاريا، وأوزبكستان، وخلال معسكر اسبانيا.

وأضاف ان الجهاز الفني يتطلع للوصول للجاهزية المطلوبة، وبصفوف مكتملة مع بداية البطولة. واعتبر حبيب ان الدعم الجماهيري للاعبين، بمثابة تواجد لاعب إضافي مع الأزرق داخل ارض الملعب، معربا عن ثقته في لاعبي الأزرق وقدرتهم كما هي عادتهم، على اسعاد الجماهير الكويتية. من جانبه شدد لاعب الأزرق عبد الرحمن الطويل انه مع زملائه اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدا على قدرة لاعبي الأزرق في المنافسة في اتجاه حصد اللقب.

بدوره قال لاعب المنتخب حمد العوضي ان إقامة البطولة على أرض الكويت من شأنه ان يزيد من حماس اللاعبين، مشيرا إلى ان الروح المعنوية مرتفعة قبل انطلاق البطولة.

واتفق لاعب الأزرق حمد حيات مع زميليه العوضي، والطويل، على جاهزية المنتخب، ومعنوياتهم المرتفعة قبل انطلاق البطولة. وأضاف حيات ان التجانس الكبير بين لاعبي الأزرق، من شأنه ان يعزز من حظوظ الوصول لمنصات التتويج.

