دوليه

انضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنكليزي إلى معسكر الفراعنة المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري بستاد الإسكندرية. وحرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على مقابلة محمد صلاح برفقة محمد غرابة المدير الإداري للتحدث معه عن بعض الأمور الخاصة باللاعب والمعسكر. كما انتظم محمود حسن تريزيغيه نجم طرابزون التركي في معسكر المنتخب المصري وكذلك ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش. وحرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على استقبال الثلاثي والتحدث معهم. وضمت القائمة النهائية للمنتخب في المعسكر 27 لاعبا هم: لحراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي. الدفاع: كريم فؤاد، عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم. الهجوم: محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، أحمد حسن كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيغيه. وهذا هو التجمع الأول لمنتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا الذي تم تعيينه في منصب المدير الفني للفراعنة في يوليو الماضي خلفا للمصري إيهاب جلال.

