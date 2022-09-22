دوليه

ضم نادي الصليبخات لاعب كرة السلة سعد عبدالمنعم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل. ويعتبر عبدالمنعم لاعب النصر وبرقان السابق، من اللاعبين البارزين في الدوري المحلي خلال الموسمين الماضيين وهو سيشكل دفعة قوية للصليبخات الساعي إلى تكوين فريق قوي قادر على المنافسة. وكان الصليبخات تعاقد مع المدرب المميز فهد برجس لقيادة الفريق في الموسم الجديد. وكان برجس ضم اللاعبين محمد عنبر وحسين حاجيه إلى الفريق ما يعني أن عبدالمنعم ثالث صفقات الصليبخات المحلية. وأكد المدرب الجديد أن الفريق سينظم معسكراً خارجياً تحضيرا للموسم الجديد، وقال: «عازمون على تطوير الفريق بصورة مغايرة عن الموسم الماضي من أجل المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة».

