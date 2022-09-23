وساطة سعودية تفرج عن أسرى في روسيا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أفرجت روسيا عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا، بفضل وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما أظهرت لقطات جديدة لحظة وصول المحررين إلى العاصمة الرياض.

بعد ان قامت الجهات المعنية في السعودية باستلام الأسرى ونقلهم من روسيا إلى المملكة، مع العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية أن الأمير محمد بن سلمان تدخل لإنجاح صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، انطلاقاً من اهتماماته في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة. وأضافت الوزارة في بيان، أن الوساطة أثمرت عن الإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وكرواتيا.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان أكد، الثلاثاء، خلال استقباله في جدة رستم أومرييف، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، على حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

كما أطلقت روسيا يوم الأربعاء سراح 215 أوكرانيا أسرتهم بعد معركة طويلة الأمد في مدينة ماريوبول الساحلية في وقت سابق هذا العام من بينهم قادة عسكريون كبار حسبما ذكر مسؤول أوكراني كبير. وقال أندري يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن من بين الأسرى الأوكرانيين الذين أطلق سراحهم قائد ونائب قائد كتيبة أزوف التي خاضت الجانب الأكبر من القتال. وأفرجت روسيا أيضا عن المواطنين الأميركيين ألكسندر دروكي (39 عاما) وآندي هيون (27 عاما)، حسبما قال ممثل من أسرة أحدهما.

من جهته رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، الذي أدى إلى إطلاق سراح أسيرين أميركيين. وقال بلينكن، في بيان إن «الولايات المتحدة تقدر إدراج أوكرانيا لجميع أسرى الحرب، بغض النظر عن الجنسية، في مفاوضاتها، ونتطلع إلى لم شمل هؤلاء المواطنين الأميركيين بعائلاتهم» وأضاف «نشكر أيضا شركاءنا السعوديين على المساعدة في قيادة هذه المبادرة الإنسانية وتسهيل عودة 10 رعايا أجانب، بمن فيهم مواطنان أميركيان استقبلهما فريق سفارتنا في الرياض» وتابع وزير الخارجية الأميركي «عبرت عن امتناني لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي».

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «شارك شخصيا» في عملية تبادل أسرى الحرب.

وذكر المسؤول للصحافيين «نحن ممتنون للسعوديين، ولقد لعب الأمير محمد بن سلمان شخصيا دورا مهما في هذا الأمر، ونحن ممتنون له على جهوده».

في سياق متصل، لاقت الوساطة السعودية تأييداً دولياً، حيث شكرت رئيسة وزراء بريطانيا، السعودية على جهودها في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. كما عبر السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية عن شكره في تغريدة كتب فيها: «أرحب بالعودة الآمنة لأسرى الحرب الأوكرانيين، كما أعرب عن امتناني للرئيس زيلينسكي وصاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان على جهودهما ومساعدتهما».

