السيسي: تغير المناخ التحدي الوجودي الأخطر

عربيات ودوليات

القاهرة - نيويورك - الوكالات: أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكب الأرض.

وأضاف السيسي في كلمته أمس أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ أن تداعيات تغير المناخ تزداد تفاقما، يوما بعد يوم، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة.

وطالب السيسي بالتحرك سريعا لتنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاثات، وقال: «لعل ما شهدته دولة باكستان الصديقة مؤخرا، من فيضانات خلفت دمارا غير مسبوق، وفقدانا في الأرواح وما شهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة، من حرائق غابات غير مسبوقة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة يعد نذيرا مؤلما، لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا، ما لم نتحرك سريعا، وبشكل متسق، لنضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ، لخفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية».

وأعرب عن تطلعه لاستقبال قادة العالم في قمة المناخ التي تستضيفها مصر يومي 7-8 نوفمبر المقبل.

من جهته، وجه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى زعماء العالم عبر تدوينة على «تويتر»، بدأها بسؤال عن حجم الخسائر التي يمكن أن تحدث في العالم بسبب التغيرات المناخية.

وقال غوتيريش: «بقي 45 يوما على انطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)».

وتابع: «خلال مشاركتنا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوجه رسالة إلى زعماء العالم بأن يمتلكوا الشجاعة التي تمكنهم من دعم إجراءات حاسمة يحتاجها العالم لمواجهة آثار التغيرات المناخية».

ودعا إلى اتخاذ خطوات يمكنها أن تسهم في تخفيف آثار التغيرات المناخية وتمويل جهود التصدي لها، إضافة إلى دعم الوسائل الممكنة التي يمكنها أن تسهم في تعويض الخسائر الناتجة عنها.

