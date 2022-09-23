شيخ الأزهر يطالب بـ«إستراتيجية تعليم عربية» لمواجهة الانحرافات الأخلاقية

عربيات ودوليات

حذر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مما وصفه بـ«الاستعمار الثقافي» المتمثل في محاولات فرض بعض الدول لنمط معين من التعليم وتصديره للتعميم في الدول الأخرى، جاء ذلك خلال لقائه البروفيسور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الأزهر والجامعة الأميركية.

وقال د. الطيب: إن «التعليم في بلادنا العربية والإسلامية ذو طبيعة خاصة؛ حيث يتم بث وزرع القيم الدينية والأخلاقية في الطلاب منذ النشء من خلال المناهج التعليمية، وهو ما يساعدهم على مواجهة طوفان الغزو الثقافي الغربي الذي ينادي بالتحلل من القيم والأخلاق بدعوى الحقوق والحريات.

كما حذر شيخ الأزهر، من سيطرة المذهب الاقتصادي العالمي على العقائد التعليمية، وتأثر السياسات التعليمية ببعض الممارسات العالمية التي تحاول انتهاك مفهوم الأسرة من خلال الزج ببعض السلوكيات المرفوضة في مناهج التعليم، مشدداً على أنَّ هذا التوجه العالمي يُمثل ديكتاتورية الفوضى لنشر حالة من الغيوم السوداء للنيل من القيم الدينية والأخلاقية».

وأضاف د. الطيب أن «أرباب هذا التوجه اللاأخلاقي- رغم قلتهم- إلا أنهم يسيطرون على مراكز قوى عالمية تمكنهم من نشر هذه المفاهيم والتجرؤ على الإنسانية، من خلال استغلال عدة وسائل لمحاولة تطبيع هذه السلوكيات الفاسدة في المجتمعات، ويأتي التعليم في مقدمة هذه الوسائل المستهدفة»، مشدداً على ضرورة العمل على إطلاق إستراتيجية تعليم عربية لمواجهة الانحرافات الأخلاقية.

شيخ الأزهر، أعرب عن تعجبه من محاولات فرض بعض الدول لنمط معين من التعليم وتصديره للتعميم في الدول الأخرى، مؤكداً أن هذا الاستعمار الثقافي هو الشكل الجديد لاستعمار الشعوب والسيطرة عليها، وأنَّ شبابنا في حاجة ماسة إلى حملات توعية بمخاطر الانسياق وراء الغزو الثقافي الغربي، لافتاً إلى أن التراث الذي توفر للأمة الإسلامية لم يوجد مثله في أي أمة من الأمم الأخرى، وهو سر بقاء هذه الأمة رغم الضربات التي وُجِّهت إليها وتوجه لها كل يوم، سواء من الخارج أو من أهلها في الداخل.

