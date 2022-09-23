إيران.. 17 قتيلاً في احتجاجات «مهسا أميني»

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طهران - الوكالات: قُتل 17 شخصا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ستة أيام على وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب «ارتدائها لباسا غير محتشم»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية عن التلفزيون الرسمي، امس.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) الأسبوع الماضي بعدما ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها «ملابس غير لائقة». ودخلت في غيبوبة خلال احتجازها، وقالت السلطات إنها ستفتح تحقيقا للوقوف على سبب الوفاة. وأطلقت وفاة أميني العنان لغضب عارم بين السكان وأدت لاندلاع أسوأ احتجاجات تشهدها إيران منذ عام 2019.

وتركزت معظمها في المناطق الشمالية الغربية التي يسكنها الأكراد في إيران، لكنها امتدت أيضا إلى العاصمة طهران وما لايقل عن 50 مدينة وبلدة في أنحاء إيران، واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين. وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل ثلاثة شرطيين طعناً بالسكين أو رمياً بالرصاص في كل من تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وقزوين (وسط) بعد أن «تم استدعاؤهم لمواجهة المشاغبين» كما قتل عنصر من قوات الأمن خلال تظاهرات في شيراز(وسط) ونفى مسؤولون إيرانيون أي تورط لعناصر الأمن في مقتل المتظاهرين.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النيران في مركزين ومركبات للشرطة، امس، حيث تتواصل الاضطرابات لليوم السادس. وأظهر مقطع فيديو نشره حساب «تصوير 1500»، الذي يركز على احتجاجات إيران ووصل عدد متابعيه إلى نحو مئة ألف، قيام محتجين في شمال شرق البلاد بالهتاف «نموت نموت وتعود إيران» بالقرب من مركز للشرطة تشتعل فيه النيران. واشتعلت النيران في مركز شرطة آخر في العاصمة طهران، التي انتقلت إليها الاضطرابات من إقليم كردستان مسقط رأس أميني. وتجمعت حشود كبيرة في بعض المدن الإيرانية وظهرت نساء يرفعن مقصات بأيديهن، احتجاجا على ما تفرضه السلطات من ارتداء إجباري للحجاب في الأماكن العامة، وفق تقرير نشرته شبكة «سي إن إن». وتلعب النساء دورا بارزا في الاحتجاجات، إذ يقمن بالتلويح بأغطية رؤوسهن أو حرقها، وتقوم بعضهن بقص شعرهن في الأماكن العامة.

وتتهم السلطات من تصفهم بـ«المندسين» بإثارة الشغب، وتسييس الاحتجاجات، والقيام بأعمال تخريبية في الممتلكات الحكومية والخاصة، وفق وكالة أنباء فارس شبه الرسمية التي أكدت أن الهدوء قد عاد إلى بعض المدن عقب اعتقال «العناصر المشاغبة»، على حد وصفها. وفي ظل غياب المؤشرات على تراجع حدة الاحتجاجات قامت السلطات بتقييد الوصول إلى الإنترنت وقالت منظمة «نتبلوكس» إن السلطات الإيرانية قيدت إمكانية وصول الإيرانيين إلى شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب.

