«IAEA»: لا حل للقضايا العالقة مع إصرار إيران على إغلاق التحقيقات

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نيويورك - الوكالات: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه لا أمل في حل القضايا العالقة بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي تصر فيه طهران على إغلاق تحقيقات تجريها الوكالة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كما رأت الخارجية الأميركية أن الرد الذي قدمته إيران على مسودة الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لم يكن بناء. وأبلغ غروسي الصحافيين في الأمم المتحدة أن «هذه القضايا لا أمل في حلها»، مضيفا أنه يرغب في أن يلتقي الإيرانيين في غضون أيام قليلة. وتابع أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA» لديها قدرة محدودة على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. ونحن مستعدون لإعادة التواصل مع إيران».

وبعد شهور من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بدا أن الاتفاق النووي على وشك العودة للحياة في مارس الماضي، لكن المفاوضات انهارت بسبب عدة قضايا، من بينها إصرار طهران على إغلاق وكالة الطاقة الذرية تحقيقاتها في آثار يورانيوم تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الرد الذي قدمته إيران على مسودة الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لم يكن بناء.

وأضاف برايس في مقابلة مع «الجزيرة» أن واشنطن تعتقد أن الامتثال المتبادل للاتفاق النووي لا يزال ممكنا، مشيرا إلى أنها ستواصل التشاور مع شركائها الأوروبيين، واتخاذ إجراءات ردا على ما تفعله طهران في المنطقة، وفق تعبيره.

